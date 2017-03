Outback Campo Grande participa da Temporada Gourmet com prato especial

O Outback Steakhouse marca presença na Temporada Gourmet do Shopping Campo Grande, que acontece entre os dias 27 de março e 2 de abril. Por R$ 44,90, será possível experimentar um dos pratos mais famosos do restaurante, a Junior Ribs, a famosa costelinha de porco do Outback, com acompanhamento, salada e refrigerante ou chá. A promoção é válida durante o almoço e o jantar.

“Esta é uma oportunidade para quem não ainda não conhece nossos pratos e também para aqueles que já apreciam a nossa comida”, afirma o sócio-proprietário do Outback Steakhouse Campo Grande, Fernando Guerra.

Durante a Temporada Gourmet, a refeição Outback participante servirá entrada, prato principal e bebida (refil de refrigerante ou chá) por um preço fixo. O cardápio é composto por salada El Ranchito, Junior Ribs e o Mashed Potato, nosso suculento purê de batatas como acompanhamento. O cliente pode escolher, ainda, entre o refil de refrigerante ou chá.

Serviço

?O Outback Steakhouse fica no primeiro piso do Shopping Campo Grande.?