A partir de hoje (17), o Outback Steakhouse e Guaraná Antarctica estarão juntos em mais uma ação especial. Desta vez, na compra de um prato do menu executivo do almoço e de um Guaraná Antarctica na versão regular ou zero, os clientes serão presenteados na hora com um copo exclusivo e colecionável. São três diferentes modelos ao todo. A promoção é válida em todos os restaurantes da rede até o dia 04/08, de segunda a quinta-feira, no horário do almoço (das 11h30 às 15h), enquanto durarem os estoques.



A ação leva ao consumidor o conceito da campanha “Tudo Pede Guaraná”, lançada recentemente pela marca, e reforça a ideia de que Guaraná Antarctica combina seu sabor com os bons momentos da vida para torná-los ainda mais especiais, inclusive com o delicioso menu do Outback.



No cardápio de almoço, o Outback permite a combinação de uma entrada, um prato principal e um acompanhamento por um preço fixo (R$ 49 ou R$ 51, dependendo da opção). Entre as sugestões do lunch menu estão a famosa Junior Ribs, suculenta meia-costela de porco grelhada, generosamente regada com molho barbecue, o Chiken On The Barbie, delicioso peito de frango grelhado servido com molho barbecue, e o Herb Crusted Filet, três cortes de filet mignon temperados com ervas finas e servidos com molho cabernet. No Outback, o Guaraná Antarctica (R$ 10,50) e o Guaraná Antarctica Zero (R$ 10,50) são servidos com refil grátis.