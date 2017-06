Outono termina com mínima de 3°C em MS

O último dia do outono será de frio em Mato Grosso do Sul, que pode registrar as menores temperaturas do ano, com a mínima prevista de 3°C. O ar polar voltou com força no Estado e fez a temperatura despencar em 24 horas.

A terça-feira amanheceu com frio na Capital e no interior do Estado. Em Campo Grande os termômetros marcam 9ºC, com sensação térmica de 8°C. Em Dourados, no sul do Estado, o dia amanheceu com termômetros marcando 7°C.

Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 8°C e máxima é de 22°C. Já no Estado, a temperatura mínima chega a 3°C e a máxima não passa de 26°C.

Quedas na temperatura

Em menos de 24h a temperatura caiu 16°C. Na Capital, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 29,2°C na tarde de domingo (18), na segunda-feira (19) os termômetros marcavam apenas 13°C.

O ar gelou na fronteira com o Paraguai e a Bolívia. Em Ponta Porã, o aeroporto local registrava 7°C às 13 horas, mas a sensação térmica era de 0°C! No mesmo horário, a sensação térmica no aeroporto de Dourados era de 4°C, com temperatura real do ar de apena 9°C.

Em Corumbá também esfriou muito. A sensação térmica era de 9°C às 13 horas. Na região do aeroporto de Campo Grande, a temperatura às 13 horas era de 12°C, mas com sensação térmica de 9°C.