A Ouvidoria Geral de Campo Grande está contribuindo com os moradores da capital e ainda ajuda na gestão do prefeito Marquinhos Trad (PSD). Isso porque, o programa tem um alcance expressivo no desempenho das atribuições do executivo. O projeto é proporciona atenção as pessoas que desejam reclamar, cobrar, questionar e até mesmo se informar sobre tudo que envolve a relação entre prefeitura e munícipes.

De acordo com o Correio MS, nos quatro anos de gestão anterior, foi registrado 2,2 mil consultas a Ouvidoria. Já nessa administração, em pouco menos de dois anos, já foram 53 mil registros.

Para o ouvidor, Antonio Ueno, a prefeitura avança para cumprir as exigências que dispõe a Lei 13.460, de 26/06/2017, sobre a participação, proteção e a defesa dos direitos dos usuários dos serviços da administração municipal.

Conforme o trabalhador, um dos dispositivos desta lei, determina que, ao ser procurado por um morador para orientá-lo sobre a solução da demanda apresentada, a ouvidoria encaminhará ao usuário, dentro de 30 dias, a decisão administrativa ao seu pedido. O prazo poderá ser prorrogado por 30 dias se houver necessidade de justificativa.

"É assim que deve funcionar o serviço público, atendendo com presteza, agilidade e respostas concretas. As pessoas precisam se convencer, na prática, que estão recebendo a atenção que merecem da administração pública. É esse o nosso maior objetivo para cumprir as expectativas que nos foram definidas pelo prefeito Marquinhos Trad", destaca o ouvidor Antonio.