Paciente poderá acompanhar registros de atendimentos por telão em UPA reinaugurada

Várias readequações forma feitas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) “Dr. Alessandro Martins de Silva”, localizada na Vila Almeida, reaberta nesta quinta-feira (23), depois de ficar pouco mais de um mês interditada uma delas, apresentada pelo prefeito Marquinhos Trad nesta manhã é um monitor onde o paciente poderá acompanhar os registros de atendimentos.

Através do sistema de monitoramento de atendimento, que estará interligado ao gabinete do prefeito, ao paciente poderá acompanhar a classificação de risco dele, média de espera e quantas pessoas têm na frente. Por enquanto o monitor será instalado apenas no setor de pediatria da UPA.

De acordo com o prefeito, a nova ferramenta tecnológica irá garantir um melhor controle e transparência nos atendimentos. “Estamos implantando esse equipamento na UPA da Vila Almeida e temos a pretensão de expandir essa tecnologia para todas as outras unidades. Isso será importante para acolher este paciente que vai ficar sabendo por quem ele vai ser atendido e qual a previsão e tempo de espera. Tudo isso através de um monitor instalado na recepção. Esse sistema ira permitir que a gente faça esse acompanhamento do nosso gabinete”, destacou o prefeito Marquinhos Trad.

Marquinhos ressaltou a importância da unidade no atendimento à população e lamentou o fato da UPA, inaugurada em 2009, ter se deteriorado com o tempo em virtude da falta de manutenção.

“Essa unidade é de extrema importância para a nossa cidade, pois atende bairros das regiões do Imbirussu, Segredo e Centro. Mas, infelizmente, ela não recebeu a manutenção devida. Lamentamos muito o fato de alguns anos depois da sua inauguração ter que interditar uma unidade deste porte por causa de uma chuva, porque o teto desabou. Isso é inadmissível”, criticou.

A UPA Vila Almeida tem 28 leitos, sendo quatro de UTI, com atendimento 24 horas de cerca de 800 pessoas por dia.

Readequações

Foram instaladas 250 lâmpadas de LED para garantir melhor luminosidade na recepção, sala de emergência, enfermarias, salas de curativo, inalação, vacina, farmácia e consultórios. Foram executados ainda reparos em portas e armários e o portão de entrada do estacionamento foi reformado.

Além disso, outros serviços que não estavam previstos inicialmente foram efetuados como: a instalação de tela no vão entre a cobertura metálica e a laje; condução, por dutos, da fiação elétrica que estava exposta e oferecia risco de curto-circuito e a pintura de todas as salas.

A falta de manutenção da UPA Vila Almeida a começou gerar problemas de maiores que se arrastam há anos. O forro de PVC da recepção, por exemplo, chegou a desabar em 2014, em decorrência do peso de excrementos de pombos que faziam ninho no local.

Plano de reforma

A Prefeitura de Campo Grande deve elaborar, nos próximos seis meses, um plano de reforma que abrange todas as unidades de Saúde da Capital.

Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, existe uma previsão de que, neste período, todos as correções necessárias sejam feitas para melhorar a condição para o servidor e o atendimento a população.

A Capital dispõe de 94 estruturas de saúde, entre unidades básicas de saúde da família, de pronto atendimento, centros regionais de saúde, além de especialidades médicas e saúde mental.