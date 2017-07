Pacientes internados em unidades 24h recebem doação de cobertores

As seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), que atendem em regime 24 horas, começaram a receber na noite de ontem (18) cobertores a serem ofertados aos pacientes que estão internados nas unidades. Ao todo serão entregues 120 cobertores, sendo 100 doados pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e 20 adquiridos por servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Segundo o coordenador de Urgência da Sesau, Yama Higa, o objetivo é dar mais conforto e segurança ao paciente que já se encontra debilitado e ficam mais suscetíveis por conta das baixas temperaturas. Na noite de ontem, por exemplo, os termômetros registraram 3.4ºC e sensação térmica de 0ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“Muitos pacientes não têm condições de comprar cobertores ou chegam na unidade sem nenhum tipo de proteção. Desta forma nós vamos conseguir atender aqueles que precisam e garantir o mínimo de conforto para eles, tendo em vista que nos últimos dias as temperaturas estão baixas e pacientes hipertensos, por exemplo, podem ter complicações por conta disso, piorando ainda mais o estado de saúde”, comentou Higa.

Ontem, as equipes da Coordenadoria de Urgência da Sesau (Sesau) e do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) distribuíram oito cobertores em cada unidade, totalizando 80. O restante do material deve ser entregue na tarde desta quarta-feira.