Padrasto espanca até a morte enteada de três anos

Na tarde dessa quinta-feira (14), uma criança de três anos e nove meses foi espancada até a morte pelo padrasto, o cabeleireiro Cristhopher Anthony Tavares Coelho, 27 anos, em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais.

A pequena Ana Lívia sofreu lesões gravíssimas após de ter feito xixi nas calças. Foi o que contou a mãe da menina, Letícia Lopes Fonseca, que também foi presa.

De acordo com informações do Extra, a menina chegou a ser encaminhada ao hospital por volta das 18h30 com sinais de espancamento. Logo após, a Polícia Militar foi solicitada para ir até a casa do casal, onde acabaram detidos e levados para a delegacia.

Ana Lívia foi levada à unidade de saúde por uma tia. Foi constatado politraumatismo e a vítima não resistiu e morreu na madrugada desta sexta-feira (15).