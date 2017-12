Padrasto que estuprava e ameaçava enteada é preso

Um homem que estuprava e ameaçava enteada foi preso na tarde da última quarta-feira (6), em Angélica, cidade a 323 km de Campo Grande. Após mais um abuso, a menina contou o que aconteceu com para a mãe, que denúnciou o caso.

De acordo com a denúncia, o padrsatro estaria abusando sexualmente dela há um ano e a menina só não havia dito a mãe porque estava sob ameaça.

Na casa do autor, a polícia encontrou as armas de fogo que eram usadas para ameaçar a menina. Entre as armas apreendidas foi localizada uma pistola nove milímetros – de uso restrito.

O homem foi preso em flagrante por estupro, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça violência doméstica e foi encaminhado ao presídio na cidade de Ivinhema.