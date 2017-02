A Federação Brasileira de Bancos (Fenabran) adiou de março para julho o início do serviço que permitirá o consumidor pague os boletos vencidos em qualquer banco do país. Essa é a segunda vez que a medida é adiada. Ela estava prevista para entrar em operação no último mês de janeiro.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo de Mato Grosso do Sul (IBEDEC-MS), avalia que o adiamento acaba confundindo demais o consumir, “Isso demonstra, claramente, que no Brasil primeiro fala-se que vai fazer, sem mesmo ter embasamento e certeza que vai dar certo. A Febraban antes de mais nada teria que ter o controle da forma de pagamento para somente depois soltar a notícia sobre como a forma de pagamento do boleto iria funcionar. Esses adiamentos e série de anúncios apenas confundem o consumidor”, argumenta a diretora Bárbara Grassi.

