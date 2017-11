Pagamento do 13° movimenta 2ª etapa do Refis

O inicio do pagamento do 13º salário aumentou o movimento da 2ª etapa do Refis da Prefeitura de Campo Grande, que vai até o dia 30 de novembro. Na ultima sexta feira (18), a Central do IPTU atendeu 584 pessoas ao longo do dia. Nesta segunda-feira (20), foram 809 atendimentos. Um crescimento de 38,5%.

Na segundo etapa do programa, os descontos podem chegar até 85% nos juros e na correção monetária no pagamento à vista de taxas e tributos e 75% nas multas, com exceção para as multas de trânsito.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.

Primeira etapa

No primeiro mês do Refis, 25.286 contribuintes procuraram a Central do IPTU para negociar seus débitos. A Prefeitura arrecadou R$ 27.102.253,84. No último dia de outubro, 2.966 pessoas passaram pelo local. A Central ficou aberta até que o último contribuinte recebesse atendimento.

Assim como aconteceu neste período, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento está sendo reforçada e ficará à disposição do público de segunda a sábado das 8 às 16 horas. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, n.500, Centro.