Pagamento será em dia, garante Marquinhos Trad

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o secretário de Fazenda, Orçamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto anunciaram na manhã desta quinta-feira (5), que o pagamento dos servidores municipais será realizado em dia, amanhã (6).

“Todos os servidores que ganham até R$3.700,00 vão receber, mais de 70% dos servidores vão receber seus salários integral em dia. Quem ganha mais também vai receber R$3.700,00. Ou seja, todos os servidores vão receber no quinto dia útil”, explicou Pedrossian.

Durante a coletiva o secretário ainda explicou a situação financeira da Prefeitura nestes primeiros dias. “Nós assumimos essa gestão com R$ 37 milhões de reais em caixa deixados pelo antigo gestor. Nós temos uma folha de pagamento expressiva referente a dezembro e referente ao 13° salário, não foi provisionado dinheiro em caixa como manda a lei de responsabilidade fiscal. Desde 31 de dezembro até a data de hoje nós temos R$ 57 milhões em caixa que será utilizado integralmente para o pagamento da folha de dezembro”, relatou Marquinhos.

“Nós encontramos um cofre completamente vazio diante das necessidades, então eu quero pedir para a população que aqueles que possam realizar suas dividas que aproveitem essa oportunidade. Precisamos honrar as obrigações do município. Estamos nesse esforço coletivo para tirar Campo Grande desse buraco”, afirmou o secretário.

Medidas para arrecadação

Diante da dificuldade de caixa a Prefeitura lançou medidas para incentivar a arrecadação. Marquinhos anunciou que vai prorrogar o prazo para a renegociação de dividas como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto sobre Serviço) e multas, exceto trânsito para arrecadar dinheiro para o pagamento do 13° salário dos servidores.

A medida foi tomada diante da demanda que o Prefeito recebeu. “Diversos contribuintes me procuraram dizendo que até a data de 27 de dezembro não tinha sido possível encontrar fundos para fazer a sua regularização. A Prefeitura foi sensível as pedidos e nós prorrogamos o prazo do Refis para o dia 10 de janeiro”, explicou Marquinhos

Além da prorrogação, a Prefeitura também realizará um plantão para o pagamento do IPTU durante este final de semana, dias 7 e 8 de janeiro, no Paço Municipal.

“No dia 10 de janeiro vencem os boletos do IPTU, com a entrada desse dinheiro, que é expressiva, estimamos um valor acima de R$150 milhões de reais, nós vamos pagar o que falta do salário dos servidores”, afirmou Pedrossian.

O secretário ainda esclareceu a situação do 13° salário dos servidores municipais. “O 13° foi pago em várias parcelas na gestão anterior. Ainda faltam R$ 19 milhões para saldar 100%, tantos dos ativos como dos inativos. O nosso compromisso nesse momento é quitar o pagamento de dezembro. Com a entrada do dinheiro do IPTU a gente vai conseguir fazer uma programação para pagar o 13°”, concluiu.