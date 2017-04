Pai ajuda policiais a desmascarar o próprio filho

Na noite de domingo (2) o pai de um jovem de 25 anos ajudou os policias militares a prender o próprio filho, o fato aconteceu logo após abordagem na frente da residencia dos dois. Durante a abordagem o jovem apresentou atitudes suspeitas, e no em um buraco no muro da residência foi encontrado, escondido, quatro porções de cocaína.

Segundo o boletim policial, o pai do jovem de 25 anos, disse aos policiais que já estava desconfiado que seu filho vendia drogas, e então ajudou nas buscas no interior da casa onde foram encontradas uma certa quantidade de pasta base de cocaína e também uma balança de precisão. O local é conhecido na região como ponto de venda de drogas e existem denuncias da população a respeito do local.