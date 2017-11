Um homem, de 47 anos, chamou a Polícia Militar para denunciar o filho, de 21 anos, que possuía uma arma de fogo escondida em sua casa. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (21) em Ivinhema – a 298 km de Campo Grande.

De acordo com o Nova News, depois da denúncia, a equipe da polícia foi até a casa e entrou no local. Os militares encontraram a arma dentro de uma caixa de som que estava no interior do quarto de seu filho, que não se encontrava na residência.

O revolver, de calibre de 32, foi recolhido entregue na Delegacia de Polícia Civil local com uma munição intacta e duas deflagradas.