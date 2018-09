Na tarde de quarta-feira (12), pai e filha morreram em um acidente na BR-163, entre os municípios de Caarapó e Juti.

De acordo com informações do Caarapó News, as vítimas, João Davi, 69 anos e Adenilza Ferreira Davi, de 45 anos, estavam em uma camionete, cabine dupla, que seguia sentido Caarapó-Juti.

O veículo era conduzido por Adenilza, que caiu da ponte sobre o rio Saiju. As causas do acidente ainda serão investigadas. Equipes da Policia Rodoviária Federal (PRF), da CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia e militares do Corpo de Bombeiros de Caarapó estiveram no local.

Os corpos das vítimas permaneceram dentro da camionete até a chegada da perícia técnica de Dourados.

Foto: Reprodução Caarapó News/Corpo de Bombeiros de Caarapó e Miranda Leite