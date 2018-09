Um acidente na tarde de quarta-feira (26) deixou um homem ferido na rodovia MS-276, entre Ivinhema a Deodápolis, próximo a entrada da Fazenda Auxiliadora. O carro era conduzido por uma jovem de 23 anos que perdeu o controle da direção e acabou capotando.

Conforme informações do site Ivinoticias, a motorista Gabriela da Silva seguia com o veículo Fiat Siena com placas de Nova Andradina, sentido Deodápolis a Ivinhema quando perdeu o controle do carro e saiu da pista, e acabou capotando.

Edimo Junior, de 43 anos, é o pai da condutora e estava com ela no momento do acidente. Ele acabou ferido com o impacto e teve um corte profundo na cabeça e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal de Ivinhema.