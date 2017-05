Pai e filho armaram emboscada para matar vizinho

Na tarde de domingo (14), Rance Cleverton Grein, de 33 anos, que é filho de Lourival Grein de 58, armaram uma emboscada para matar Valdir Alves de Assis, 67. O crime aconteceu na fazenda Água Limpa, em Chapadão do Sul.

Segundo o registro policial, logo após ter matado Valdir, Rance ligou para a polícia, informado que seu pai, Lourival, teria matado um senhor que tinha invadido sua fazenda e feito ameaças. lourival informou que seu pai teria efetuado os disparou por legítima defesa.

A Polícia Militar foi até o local, e avistaram o corpo de Valdir caído no chão da fazenda, próximo a uma camionete. Rance se aproximou dos policiais e começou a explicar o ocorrido, os militares notaram contradições e nervosismos em Rance.

Duas testemunhas afirmaram que Valdir foi na Fazenda de Rance e Lourival para saber o motivo de eles terem jogado arame no corredor de sua fazenda, e após uns minutos de conversas sem nenhuma discussão, Valdir apontou o dedo para Lourival e disse que eles se encontrariam algum dia no corredor da fazenda.

Após Valdir ter dito essas palavras à Lourival, Rance foi para dentro da casa e voltou com uma espingarda e voltou intimidando a vítima, dizendo: "Você está ameaçando meu pai?" E efetuou dois disparos mas não acertou, Valdir saiu correndo para seu carro e ao mesmo tempo, Lourival foi em outra casa da fazenda e pegou uma espingarda, e correu na direção de Valdir.

Valdir conseguiu entrar em seu veículo, mas não conseguia ligar o carro, ao ver Lourival se aproximar, armado, a vítima desceu do carro e tentou fugir, dando voltas no carro, no entanto, Rance veio por trás e disparou contra Valdir, acertando suas costas, em seguida Lourenço encontrou o cano da arma na cabeça da vítima e covardemente efetuou um disparo.

As testemunhas ainda afirmaram que Rance gritava: "Mata ele pai, mata ele pai, acaba com ele de uma vez!"

Logo após o depoimento das testemunhas, Rance confessou o fato, e disse que não sabia do paradeiro do pai. Afirmou também que o pai teria levado as armas e jogado no rio.

Rance foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Cassilândia. O caso foi registrado com homicídio qualificado por motivo fútil.