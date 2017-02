Pai flagra filha de 13 anos com jovem de 18 e caso vai parar na delegacia

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (6) por estupro de vulnerável. A acusação veio do pai de uma adolescente de 13 anos no qual o jovem mantinha um relacionamento amoroso. O caso foi inicialmente registrado da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Piratininga e encaminhado para a DPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente).

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Fábio Sampaio, o pai da adolescente trabalha como motorista de caminha e viaja com freqüência. No fim da manhã desta segunda-feira (6) ele teria saído para mais uma viagem e deixado a filha sozinha em casa, mas o caminhão teria apresentado problemas mecânicos e ele precisou voltar. Ao chegar em casa teria encontrado o jovem com a filha.

Os dois teriam discutido e o pai da menina teria agredido o jovem, o que o fez em seguida procurar a Depac Piratininga para registrar um Boletim de Ocorrência por agressão. Porém, enquanto o jovem estava sendo ouvido, o pai da menina chegou na delegacia e contou sua versão da história.

O jovem acabou preso por estupro de vulnerável e na manhã de terça-feira (7) passará por audiência de custódia.