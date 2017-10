Pai, mãe e filho são detidos por tráfico de drogas

Três pessoas da mesma família foram detidas pela Polícia Militar na noite da última terça-feira (24) em Três Lagoas. A suspeita é de que pai, mãe e filho estariam envolvidos com o tráfico de drogas na região do bairro Vila Haro.



De acordo com o site JP News, a polícia recebeu denúncias anônimas de que um jovem, em companhia dos pais estaria realizando a venda de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Bandeirantes e por volta das 21h, a equipe das Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) realizava rondas pela região do local denunciado.



Os policiais viram quando o jovem de 18 anos, que estavana frente da casa, correu ao perceber que seria abordado pela equipe da Rotai. Ele foi seguido e ao ser alcançado, durante uma revista pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda do suspeito, porções de maconha, embalados e prontos para à venda, alem disso, quando o suspeito fugiu, deixou cair outra porção da mesma droga que foi encontrada pelos policiais. Certa quantia em dinheiro - que o suspeito não soube dizer a quantia - também foi apreendido de posse do suspeito.



Questionado a respeito da droga, inicialmente o jovem confessou que vendia o entorpecente em companhia do pai e da mãe - um homem de 54 e uma mulher de 41 anos - que estavam no interior da casa. Autorizados pelos proprietários, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no interior e no quintal do imóvel.



Durante a busca, um "tijolo" de maconha foi encontrado enterrado no quintal da casa. Já no interior do imóvel, uma caixa com pacotes de cigarros do Paraguai foi apreendida, além de rolos de plásticos utilizados para embalar a droga para a venda.



Os três integrantes da mesma família foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) onde foi registrado o boletim de ocorrência.



Na delegacia, o suspeito de 18 anos mudou a versão sobre o caso e disse que somente ele era o proprietário do entorpecente e dos cigarros. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.



O pai e a mãe do suspeito - ele conhecido como "flamengo" e ela como "zóio de gato" - após prestarem depoimento, foram liberados.