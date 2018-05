Pais denunciam filho que os ameaçava com espingarda

Um homem de 31 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (21), por ameaçar seus pais com uma arma de fogo no centro do município de Paranaíba.

Gunan Vingre Oliveira Figueira, ameaçava seus pais com uma espingarda. Quando os policiais chegaram a casa, as vítimas confirmaram as ameaças e levaram os militares até os fundos da casa, onde o autor se encontrava.

Os policiais abordaram o autor e encontraram uma espingarda calibre 28 em cima da cama.

O homem foi preso por porte irregular de arma de fogo e ameaça (violência doméstica). Ele foi conduzido junto com a arma apreendida para a Delegacia de Polícia Civil.