Pais devem aguardar ligação da semed sobre vagas em ceinfs

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) alerta que não há necessidade dos pais irem até à sede da secretaria para verificar vagas nos ceinfs (Centros de Educação Infantil). A equipe da Central de Matrículas da Semed está avisando, via telefone, os pais das crianças que ocuparão vaga em um dos 99 ceinfs.

A chefe da divisão da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, afirma que os responsáveis pelas crianças que já estão cadastradas à espera de uma vaga em ceinf devem aguardar o contato das equipes pelo telefone. Neste caso, não haverá lista ou divulgação feita pelo site da Semed. “Estamos fazendo desta forma porque já aproveitamos para realizar o recadastramento das crianças”, explica.

Para garantir a atualização da lista, as equipes também continuam ligando para as famílias e realizando o recadastramento dos dados pessoais das crianças. Este trabalho teve início em janeiro e, mesmo com o movimento intenso na Central, continua sendo feito.

Para saber posição na lista de Ceinf

Caso o responsável queira saber a posição da criança na lista de espera no ceinf, Adriana orienta que, para essa informação, o pai deverá ir até a Semed e obter os dados na Central de Matrículas. Essa orientação também vale para quem, ainda, não cadastrou o filho na lista de espera.

Ela explica que, por dia, estão sendo feitas em média, 200 designações. Este ano a Semed oferece 6.215 vagas para os ceinfs.

Até a manhã desta quarta-feira (15.02), foram feitos 1.773 atendimentos, a maioria de pais que desejam a transferência do filho de escola ou para cadastrar a criança na fila de espera dos ceinfs.