Pais madrugam em fila na frente de Defensoria Pública para tentar vaga em Ceinf

Ainda estava escuro quando os primeiros pais chegaram à porta da Unidade Centro da Defensoria Pública, localizada no Centro da Capital. Em poucos minutos a fila com pais buscando vaga para os filhos em Ceinfs (Centro de Educação Infantil) já estava virando a quadra.

Como os processos de matrículas das escolas e creches municipais e estaduais de Campo Grande encerraram a Defensoria Pública resolveu fazer neste sábado (18) um mutirão de atendimento para casos de faltas de vagas. O atendimento será feito das7 horas às 11 horas, mas há relatos de pais que chegaram no local às 22 horas de sexta-feira para tentar garantir uma vaga para o filho.

Em uma página do Facebook alguns pais reclamaram do descaso do poder público em relação a algo que é garantido por lei. “A lei diz que é direito de toda criança ter vaga em creche e escola, mas não é bem isso que acontece”, diz uma mãe que destacou ter chegado na Defensoria às 5 horas da manhã e já ter encontrado centenas de pessoas na fila.

Na postagem, que já tem mais de 200 curtidas e centenas de comentários, várias mães relatam estar na fila e não tem nem a certeza de que serão atendidas, já que segundo algumas, ao fim do horário do mutirão a Defensoria fechará as portas e não atenderá mais. “O que adianta ter o mutirão se quando der 1 1horas e tiver gente na fila eles vão parar de atender, e aí as pessoas que chegaram depois vão continuar sem a vaga”, destaca uma mãe.

Segundo informado no site oficial, em 2016 a Defensoria Pública ajuizou mais de 1000 ações para obrigar o poder público a oferecer mais vagas em Ceinfs e escolas. A redação do JD1 Notícias tentou contato com a Defensoria, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.