Pais se agridem na frente do filho de três anos

A mulher estava levando o filho para passar um tempo com o pai

Um casal foi parar na delegacia na noite deste domingo (27), após uma discussão e agressão no bairro Harrisson de Figueiredo, em Dourados.

Segundo boletim de ocorrência, por volta das 22h, a Guarda Municipal foi acionada por moradores que denunciaram uma briga entre o casal, que possivelmente seria violência doméstica.

Quando os guardas chegaram na casa, Rodrigo Sales dos Santos, 23 anos, afirmou que pediu para que a ex-esposa trouxesse o filho deles para passar um tempo em sua casa, mas Taís Fernanda Vilhalva da Costa, 26 anos, chegou muito alterada e bêbada, iniciando uma discussão. Os dois se agrediram com socos na frente do filho de três anos.

Rodrigo relatou ainda que ele e sua ex-esposa brigam com frequência e que há um acordo para que o irmão de Taís leve o filho até sua casa, para assim evitar as brigas, porém neste dia Taís não cumpriu o combinado. A mulher afirmou que Rodrigo iniciou a briga por motivo fútil.

Os dois foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde foram apresentados com escoriações pelo corpo devido às agressões de ambos. Os dois não quiseram representar um contra o outro. Taís reclamou aos policiais sofrer dores no abdômen e o filho do casal ficou aos cuidados da avó paterna.