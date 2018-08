O transtorno do trânsito na região do Shopping Campo Grande deve continuar pelo menos até o próximo domingo (26).

Nesta manhã, além do bloqueio da rua Professor Luis Alexandre de Oliveira (Via Park), uma ação do Sesi, no Parque das Nações Indígenas, que atrai grande número de pessoas deixa o trânsito ainda mais lento, já que os participantes da ação usam a entrada da rua Ivan Fernandes Pereira, para acessar o parque.

Para quem vem da Mato Grosso sentido Afonso Pena, a Via Park, entre a avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo e rua Hélio Yoshiaki Ikeziri, está totalmente interditada. Uma equipe está montando, desde quinta-feira (23), a estrutura do palco da Marcha Para Jesus, que acontecerá no próximo sábado (25).

Rotas alternativas

O motorista que acessar a Via Parque pela avenida Afonso Pena, deve virar na rua Yoshiaki Ikeziri e depois na rua Ivan Fernandes Pereira para chegar, novamente, na Via Park.

Para quem vem da avenida Mato Grosso, deve seguir na avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo para chegar na Afonso Pena.

Confira no mapa as rotas de acesso a Via Park: