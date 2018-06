Palestra aborda prevenção e autoconhecimento na AACC

Nesta sexta-feira (15), às 19h30, acontecerá a palestra "Prevenção e autoconhecimento" com a parapsicológa russa Alexandra Matveeva, no auditório da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC), em Campo Grande.

A palestrante está atendendo várias pessoas e empresas no Brasil e vem a capital para ajudar o ser humano a se conhecer melhor. Durante o evento haverá leitura da aura do corpo inteiro atráves do método de visualização da Descarga de Gás (GDV), que pode identificar possíveis distúrbios que causam doenças.

A análise completa inclui os seguintes gráficos: campo energético (aura), físico, emocional, psíquico e espiritual; imagens das pontas dos dez dedos; análise de normalidade ou disfunções dos órgãos e sistemas; tamanho e energização de cada um dos sete chakras; atlas com imagem dos possíveis órgãos e sistemas em disfunção.

O ingresso custa R$ 50,00 e pode ser adquirido no auditório da AACC, localizado na avenida Ernesto Geisel, 3475 ou pelo telefone 3322-8000.