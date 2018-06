O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae - MS), realizará uma palestra gratuita para ajudar os moradores que desejam abrir um negócio próprio em Campo Grande. O evento ocorrerá no dia 2 de julho na sede do Sebrae.

O Microempreendedor Individual (MEI) tem vários benefícios, como emissão de nota fiscal, acesso a créditos especiais para pessoa jurídica, maior confiabilidade do mercado, cobertura previdenciária, auxílio-doença e salário-maternidade. Também há isenção de tributos federais e a possibilidade de contratar um empregado.

O Sebrae auxilia os microsempreendedores com palestras, oficinas de formalização e um conjunto de soluções para orientar e capacitar àqueles que pretendem abrir seu próprio negócio ou que já possuem o empreendimento, mas buscam aprimorar a gestão.

Serviços - Mais informações pelo número 0800 570 0800.