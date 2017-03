Palestra em UBS esclarece a população sobre a Lei Maria da Penha

Em mais uma ação promovida pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, sob o comando da juíza Jacqueline Machado, na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, usuários e funcionários da Unidade Básica de Saúde Jardim Antártica, em Campo Grande, participaram da palestra Conversando sobre a Lei Maria da Penha.



A assistente social Vanessa Vieira e a psicóloga Sandra Regina Monteiro Salles, que atuam na Vara de Medidas Protetivas da Casa da Mulher Brasileira, responderam pela palestra que uniu 37 pessoas, a convite da psicóloga Fernanda Yonekura, que atende pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) da região.



A palestra teve como objetivo falar sobre a Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, abordando temas como o que é violência doméstica, tipos de violência, escalada e ciclo da violência e suas consequências jurídicas, sociais e psicológicas.



No mesmo evento, houve orientação quanto aos serviços prestados pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a primeira Vara de Medidas Protetivas do Brasil, e os demais serviços oferecidos na Casa da Mulher Brasileira. Ao final, a equipe da UBS ofereceu café da manhã e presenteou a equipe com camisetas do NASF.

Campanha – Foi lançada na segunda-feira (6) a campanha Mulher Brasileira, uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, com diversas ações que serão desenvolvidas de forma permanente, durante o ano. Nesta semana, de 6 a 10 de março, estão sendo desenvolvidas ações dentro da 7ª edição da campanha “Justiça pela Paz em Casa”, idealizada pela presidente do STF e do CNJ, Ministra Cármen Lúcia, e encampada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, que conclamou todo o Poder Judiciário, instituições e a sociedade para propagar a cultura da paz dentro de casa e conta com a participação de toda a sociedade para mudar esta realidade que vitima mulheres todos os dias.