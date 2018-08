O curso de Direito da universidade Uniderp irá promover, nesta quarta-feira (15), uma palestra com o tema “A Polícia Federal no Brasil”, na semana em que se comemora o Dia Mundial de Combate a Corrupção. O evento contará com a presença do delegado da Polícia Federal (PF) em Mato Grosso do Sul, Guilherme Guimarães Farias, expondo o papel desta organização e suas atribuições no combate ao crime contra a União e empresas públicas.

Atualmente, chefe na Delegacia de Controle de Segurança Privada da PF/MS, Farias já ocupou o cargo analista judiciário do Supremo Tribunal Federal, foi chefe da delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã e atuou na corregedoria regional e Núcleo de Inteligência Policial.

"O motivo da existência da Polícia Federal, a nossa missão e áreas de atuação, as possibilidades de carreiras são alguns aspectos que serão apresentados para alunos de Direito e interessados em conhecer como está estruturada a organização e um pouco do trabalho que é realizado", explicou o Farias.

Atualmente, uma das atuações da Polícia Federal que mais se popularizou no país é a Operação Lava Jato, considerada a maior investigação brasileira contra a corrupção. A diferença entre as polícias civil, militar, rodoviária e aspectos relacionados a ética moral também serão tratados no evento.