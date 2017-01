Palestra ensina os pais a se comunicar com os filhos

Olhar para si e mudar suas atitudes são como aprender uma nova linguagem de se comunicar com os próprios filhos. Ainda mais com crianças que precisam de mais atenção para não gerar eternos conflitos.

Para entender melhor, quando, como e qual momento de sentar com os filhos e dialogar na melhor forma, no dia 8 de fevereiro as 19h, vaiirá acontecer uma palestra com a terapeuta de casal e família, Cláudia Naglis. Para participar da conferência, os pais terão que se desembolsar o valor de R$ 40.

Informações sobre o local da palestra podem entrar em contato no (67) 99299-8838/ 3204-2444.