Palestra, homenagem, trilha e plantio de mudas marcam o Dia do Meio Ambiente

A programação de atividades em alusão ao Dia do Meio Ambiente começa nesta terça-feira (5) e se estende até o dia 19 de junho. Estão previstas como algumas atividades palestra, homenagem, atendimento à saúde, trilha e plantio de mudas.

O tema escolhido para esse ano pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgão ambiental do Estado vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), busca alertar as pessoas para as vantagens de cuidar bem da natureza: “Recuperar tem mais valor”. Confira o que será realizado.

Confira a programação

Dia 5 (Dia do Meio Ambiente), às 8h, no auditório Shirley Palmeira do Imasul, acontece palestra com o advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro sobre O Novo Código Florestal Após Julgamento do STF. O palestrante vai discorrer sobre o que mudou e o que não mudou no Código Florestal e tirar dúvidas do plenário. O evento é aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

Logo após, às 10h, acontece lançamento do projeto Ginástica Laboral para servidores do Imasul. O Projeto se estende até o fim do ano, sendo que uma vez por semana os servidores que desejarem podem participar das atividades, sem qualquer custo.

Na sexta-feira, dia 8 de junho, às 10h, o Imasul presta homenagem à servidora Eni Garcia de Freitas (in memoriam), dando seu nome ao conjunto de laboratórios de análise da água. Eni trabalhou por três décadas no Estado, foi a idealizadora e responsável pela instalação dos laboratórios do Imasul, e faleceu em 2015 vítima de leucemia. Em reconhecimento aos serviços prestados, os servidores do Instituto decidiram homenageá-la.

A programação de atividades prossegue no dia 16 com uma trilha no Parque do Prosa exclusiva para servidores do Imasul, seguida de plantio de mudas no Bosque dos Servidores localizado dentro do Parque das Nações Indígenas.

Encerrando a programação, no dia 19, pela manhã e à tarde, haverá atendimento preventivo de câncer às servidoras do Imasul pelo ônibus da Cassems, no pátio do prédio do Instituto. Neste dia, exames de mamografia e papanicolau poderão ser feitos sem custo nenhum para as servidoras conveniadas à Cassems.