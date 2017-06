Palestra na ALMS abordará experiência em espera na fila de doação

O evento acontece no próximo dia 19, às 15h30, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara

Ao receber a indicação de transplante de medula óssea, o paciente é exposto aos mais variados tipos de sentimentos. No próximo dia 19, às 15h30, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, o presidente do Instituto Sangue Bom, Carlos Alberto Resende, conhecido como Professor Carlão, fará uma palestra para compartilhar a experiência de quem espera na fila de doação, sem a garantia prévia de um desfecho bem-sucedido.

Em agosto de 2015, Carlão recebeu o diagnóstico de aplasia medular. Quinze meses depois, foi submetido ao transplante. Na convivência com outros pacientes, percebeu que o temor e o anseio se fazem presentes de maneira intensa e, às vezes, traumática. Diante disso, resolveu criar o instituto para aumentar o número de pessoas cadastradas para doação de sangue e de medula óssea.

“Aguardar por um órgão na fila única de transplantes gera inúmeros sentimentos. Nas palestras, busco desmistificar a doação de sangue e órgãos. Convido todos os funcionários da Casa de Leis para participar e conhecer os mitos e as verdades da doação”, diz o presidente do instituto. No dia 22 de junho, o Hemosul disponibilizará um veículo para o transporte dos servidores, com saída da Assembleia às 8h30 e às 14h30, para doação na unidade da Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304.

Ignez Stephanini, coordenadora da campanha "Doar Sangue é um Gesto de Humanidade", informou que serão distribuídos folhetos com orientações e uma ficha cadastral. Os servidores interessados devem preencher os dados pessoais entre os dias 12 e 19 de junho.