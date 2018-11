Na próxima terça-feira (6), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) oferece, em parceria com Giovanna Simioli, a palestra “Redes Mais que Sociais”. O objetivo é explicar par empresários e empreendedores um conteúdo diferenciado sobre redes sociais e como aplicar o marketing digital no negócio.

A palestra será partir das 18h30, no auditório da Faculdade Senai Campo Grande, na Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n, no Bairro Amambaí, na Capital.

A entrada é um quilo de alimento não perecível e os interessados podem se inscrever pelo link http://www.ms.iel.org.br/cursos/palestra-redes-mais-que-sociais/57. O marketing digital já é considerado indispensável para o futuro de qualquer negócio e durante a palestra os interessados poderão saber mais sobre como desenvolver conteúdo relevante, focado no posicionamento de marca e iniciando uma comunicação direta com o consumidor.