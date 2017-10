Palestra sobre Outubro Rosa orienta comunidade do Santa Mônica

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres realizou nesta quinta-feira (19), atendimento para as mulheres indígenas da aldeia Santa Mônica, e ações com a participação da equipe do ônibus Lilás.

De acordo com a secretária da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher Carla Stephanini, O evento é fruto de uma articulação da Subsecretaria de Políticas para Mulher da Prefeitura de Campo Grande/SEMU com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulher do Governo do Estado que tem como propósito viabilizar o Ônibus Lilás para levar às mulheres indígenas informação e serviços.

“Nesse processo de parcerias, contamos também com a presença da Dra. Luciana Rabelo, promotora de Justiça, que responsável pela palestra sobre a violência contra a mulher”.

Para o cacique Romualdo Lopes, é muito importante a aproximação do poder público, com os indígenas. “Esta é uma ação que orienta as mulheres sobre a prevenção da saúde. E com relação ao corte de cabelo, elas são muito vaidosas e gostam de participar dessas atividades”, comenta Romualdo.

A moradora Elisamara Dias lembra que é muito difícil de ir ao centro da cidade para fazer o corte de cabelo, e a ação facilitou a vida delas que também são donas de casa. “Para nós que cuidamos dos filhos e de casa, esta ação é muito importante tanto nas informações dos direitos das mulheres, como também no embelezamento”, disse Elisamara.

A Subsecretaria da Juventude que ofereceu corte de cabelo aos indígenas, por meio do profissional Marcos Rogério que além do embelezamento, recebeu cabelos doados para confecção de perucas, em alusão ao câncer de mama, no mês em que trabalhamos a prevenção – Outubro Rosa.