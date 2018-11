Cerca de 40 integrantes e simpatizantes da torcida da Macha Alvi Verde de Mato Grosso do Sul, se organizam para ação de doação de sangue coletiva, no próximo sábado (24), no Hemosul de Campo Grande.

De acordo com o representante comercial João Jacaré, que é um dos organizadores, o número de doadores pode aumentar no dia da ação, a torcida já fez doação de sangue em anos anteriores. “É importante ações como esta para conscientizar a população de que existem pessoas que precisam de nossa ajuda”, afirmou.

João Jacaré também convida os palmeirenses da capital para a “festa de comemoração do título Brasileirão 2018”. A torcida Alvi Verde MS se concentrará no próximo domingo, a partir das 11h, na sede da torcida para assistir a transmissão da penúltima rodada do Brasileirão, onde o Palmeiras enfrenta o Vasco.

Na ocasião, uma bateria de escola de samba fará a alegria dos torcedores. Cerca de 3 mil pessoas devem participar.

- Serviço

Doação

Endereço: Hemosul – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304.

Dia/Hora: 24 de novembro (sábado), às 8h

Festa de comemoração do título Brasileirão 2018

Endereço: Rua 14 de Julho, 20

Data/Hora: 25 de novembro a partir das 11h