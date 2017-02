Pane na internet leva pessoas a pensarem no apocalipse

Comerciantes sentiram o impacto da pane no bolso

Na manhã deste sábado (4) quem usa internet para se comunicar e trabalhar em Campo Grande foi surpreendido com uma pane no sistema de algumas operadoras. O problema também afetou o sinal das operadoras impedindo até ligações telefônicas.

Quem trabalha no comercio da cidade sentiu o impacto da pano no bolso. Sem internet, os clientes que iam pagar suas contas com cartão ficaram sem atendimento.

A assessora jurídica, Michelle conta que hoje foi ao centro para fazer compras e viu muitas pessoas desistindo das compras. “Vários clientes deixaram as compras para trás, não passava cartão nenhum”, explica.