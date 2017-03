Panfleto contra tratamento da leishmaniose é antigo e não é mais usado, diz Governo do Estado

O panfleto com a logo do Governo do Estado contendo informações contra o tratamento da leishmaniose que está circulando nas redes sociais é um material antigo e não é mais utilizado pela Secretaria de Estado de Saúde, segundo a assessoria do Governo do Estado.

Em nota, a assessoria afirmou que o brasão do Governo do Estado que está impresso no panfleto é desatualizado, o que comprova que o material não é atual. “Possivelmente algum técnico pode ter equivocadamente armazenado e distribuído”, afirmou.

O veterinário e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, André Luís Soares da Fonseca, afirma que o folheto é antigo e tem informações completamente equivocadas já que a orientação de que o tratamento é ilegal está banido desde 2015.

De acordo com o Governo do Estado a Secretaria de Estado de Saúde segue as orientações preconizadas e divulgadas pelo Ministério da Saúde, sempre de acordo com as atualizações oficializadas pelo Ministério.