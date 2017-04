Papa diz que vai ao Egito como

A agenda do pontífice no Cairo prevê uma reunião com representantes do governo do Egito

O papa Francisco viajará nesta sexta-feira (28) para a cidade do Cairo "como peregrino da paz ao Egito da paz", segundo expressou no twitter. O evento mais importante do pontífice no país africano será a participação na Conferência sobre a Paz, organizada pela universidade islâmica do Cairo, onde Francisco se encontrará com o imã Ahmed Mohamed el-Tayeb, líder religioso deste centro de referência para os sunitas. As informações são da agência EFE e da Rádio Vaticano.

A agenda do pontífice no Cairo prevê uma reunião com representantes do governo do Egito e um discurso aos participantes da Conferência Internacional sobre a Paz. O papa também se encontrará com Teodoro II de Alexandria (o papa da Igreja Ortodoxa Copta), quando ambos farão uma oração ecumênica pelas vítimas dos atentados perpetrados contra cristãos no Egito recentemente.

O logotipo oficial da viagem de Francisco ao Egito, nesta sexta e sábado, retrata o papa, uma pomba branca que simboliza a paz, as pirâmides, esfinges e o delta do rio Nilo. Ao centro da imagem, há uma cruz e uma meia-lua. O lema é "O Papa da paz no Egito da paz". Essa será a 18ª Viagem Apostólica do sumo sacerdote.