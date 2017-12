O fim de ano é o período de trocas de presentes, e é nesta época que os papagaios-verdadeiros mais sofrem devido ao trafico intenso dos animais. Por eles serem dóceis, amigáveis e com maior facilidade para domestica – lo se tornam um atrativo às pessoas. Segundo a zootecnista, Gláucia Seixas, no Brasil, este ano, foram apreendidos 470 filhotes dessa espécie, a maior parte em Mato Grosso do Sul.

Com o trabalho intenso dos traficantes de animais silvestres em Mato Grosso do Sul, os papagaios ficam no topo da lista dos mais comercializados no mercado negro. O período entre agosto e dezembro é considerado o de reprodução do papagaio-verdadeiro o que facilita o trabalho dos criminosos.

“Neste ano, tivemos a apreensão de cerca de 470 filhotes de papagaio-verdadeiro em quatro estados brasileiros, e a maioria foi no Mato Grosso do Sul. Além desses que conseguimos contabilizar, muitos outros passaram pela fiscalização, o que mostra que o tráfico é um grande problema a ser resolvido”, informa a zootecnista Gláucia Seixas, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza.

Gláucia disse ainda que o valor desse tipo de papagaio é baixo, pois não é uma espécie rara. A diferença de preço de aves clandestinas pode chegar a ser até sete vezes menores que o praticado por criadouros legalizados e certificados.

No Brasil é permitido por lei ter papagaios ou outros animais silvestres como animais de estimação, desde que sejam legalizados, ou seja, adquiridos por criadouros regulamentados pelos órgãos ambientais responsáveis.

“As pessoas podem presentear outras com papagaios, porém, é preciso que esses animais sejam legalizados”, alerta a zootecnista. Para quem deseja ter um animal regularizado em casa, é preciso consultar o Ibama para se informar sobre locais certificados e credenciados. Além disso, a ave deve estar anilhada e chipada, e deve ser criada em cativeiro.

De acordo com a bióloga Neiva Guedes, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, essas aves são valiosas na natureza por serem polinizadores importantes e também por serem conhecidas como engenheiras ambientais, pois seus ninhos são usados por outras aves posteriormente.

Sobre a Rede de Especialistas

A Rede de Especialistas de Conservação da Natureza é uma reunião de profissionais, de referência nacional e internacional, que atuam em áreas relacionadas à proteção da biodiversidade e assuntos correlatos, com o objetivo de estimular a divulgação de posicionamentos em defesa da conservação da natureza brasileira. A Rede foi constituída em 2014, por iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.