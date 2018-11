O Papai Noel chegará diretamento do céu, neste ano. No dia 18 de novembro, o Shopping Bosque dos Ipês abrirá das 10h às 22h para esperar o pouso do helicóptero no estacionamento do Shopping com o bom velhinho. O dia terá uma programação especial de natal gratuita, a partir das 16h.

O Grupo Casa e o Circo do Mato animarão o público com apresentações teatrais circenses. Após a grande chegada do helicóptero, o Papai Noel passeará com toda a trupe de artistas, público e as noeletes pelos corredores do Shopping, parando em seu trono na praça de eventos, onde terá ainda uma apresentação do Coral PCIU (Projeto Coral Infanto-Juvenil da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), dando início a inauguração do Natal do Bosque dos Ipês.

A praça central será o local onde tudo acontecerá, com o Vale Nevada e Casa da Árvore, para divertir toda família. Além da programação da chegada do Papai Noel, diversos corais e grupos musicais se apresentarão durante o mês de novembro e dezembro na Praça de Alimentação.

E para aquecer ainda mais as compras, o Shopping Bosque dos Ipês inicia também no dia 18 de novembro a campanha promocional “Natal com Estilo”, que sorteará uma sala de estar decorada por um profissional da CASACOR MS.

O valor do prêmio é de R$ 50 mil e apenas moradores da cidade de Campo Grande poderão concorrer. Para participar, o consumidor precisa realizar até 300 reais em compras para adquirir um cupom de participação. De segunda a sexta-feira o cliente receberá cupons em dobro, aumentando a chance de ganhar. O término da campanha é no dia 13 de janeiro e o sorteio no dia 14 de janeiro.