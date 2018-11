Festa com teatro e música marca a chegada do bom velhinho na capital

O Centro de Campo Grande entra no clima do Natal, já neste sábado (10), com a inauguração da decoração natalina do Pátio Central Shopping, que este ano traz como tema “Natal de Luz”, além da tão esperada chegada do Bom Velhinho.

Para os pequenos, a chegada do Papai Noel por si só já é uma festa e acompanhada da Trupe Mambembe, promete muita diversão. A festa começa às 12h, com apresentação musical e teatral, distribuição de balas e balões e muito encantamento para crianças e adultos, com bailarinas, malabaristas e outros artistas para fazer a chegada do Papai Noel e seus ajudantes.

O Papai Noel é presença garantida durante todos os dias, até 24 de dezembro, para alegria das crianças que fazem questão de registrar um momento especial ao lado do bom velhinho, em um cenário montado para encantar. Fique atento aos horários de atendimento do Papai Noel:

De segunda à quarta feira, das 12h às 17h;

De quinta-feira ao sábado, de 10 a 30 de novembro, das 12h às 18h;

De quinta feira ao sábado, de 01 a 15 de dezembro, das 11h às 14h e das 15h30 às 19h;

De segunda a sexta durante o período de 17/12/2018 a 22/12/2018, das 12h às 14h e das 15h30 às 21h;

Nos dias 16, 23 e 24/12/218, das 10h às 14h e das 15h30 às 18h.

Promoção: Natal Pátio Central

Como o fim do ano pede, além da decoração toda especial, o Shopping também preparou uma promoção especial para quem fizer compras nesse período. A partir do dia 10 de novembro, até o dia 12 de janeiro, a cada R$100 em notas fiscais, o cliente poderá trocar por um cupom para concorrer a 01 Renault Kwid Zero. As compras realizadas de segunda a quarta-feira dão direito ao dobro de cupons, ou seja, o dobro de chances para concorrer. As notas são cumulativas.

O balcão de troca de cupons fica em frente ao Morena Mulher, no primeiro piso.

Serviço

O Pátio Central Shopping fica na Rua Cândido Mariano, nº 1380, bem no Centro de Campo Grande. O horário de funcionamento é das 8h às 19h – Lojas; Praça de Alimentação segue até às 21h. Durante o mês de dezembro o horário de funcionamento será especial.