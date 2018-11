Nesta quinta-feira (15), a partir das 15h, será inaugurada a decoração de Natal do Norte Sul Plaza. Com mais de 100m², o tema este ano é o “Gingerbread” (Biscoito de Natal). O personagem é conhecido pelas crianças, principalmente por causa do filme Shrek. Na programação estão previstas diversas brincadeiras, pintura facial, distribuição de algodão doce e pipoca, além de apresentações de ballet, coral infantil e banda do Papai Noel.

“Nossa proposta com essa decoração é fazer com que toda a família possa entrar no espírito natalino se divertindo. É um universo mágico capaz de envolver a todos em uma atmosfera lúdica, deixando esse Natal ainda mais doce”, afirmou a coordenadora de marketing, Stéphanie Brites.

A decoração é interativa e traz opções de diversão gratuita para crianças como xícara giratória, bule gigante para fotos, carrinho de doces, oficina de desenho e confecção de cartinhas para o Bom Velhinho, além de ser o cenário ideal para as melhores fotos em família. Quem assina a cenografia é a Cipolatti, uma das maiores fábricas de decoração natalina da América Latina. No mercado há mais de 30 anos, é a empresa responsável por criar temas em torno do Natal em shoppings centers e centros comerciais de todo o País.

Entre as atrações confirmadas para a grande festa de inauguração, está o ballet infantil do Colégio Auxiliadora “Só Auxiliadora”, a banda marcial da Cruz Vermelha Brasileira em Mato Grosso do Sul e o Coral das Crianças do Colégio Adventista Campo-grandense. Após as apresentações, a grande parada natalina atravessará os corredores com muita música e diversão.

Visitas ao Papai Noel

Para quem quiser visitar o Papai Noel, ele estará todos os dias recebendo cartinhas das crianças e distribuindo balas em seu trono, em frente à decoração de Natal. Até a véspera de Natal, o horário de atendimento será das 14h às 20h. A visitação é gratuita!