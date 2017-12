Papai Noel visita crianças do centro infantil da Santa Casa e distribui presentes

As crianças do Centro de Educação Infantil Maria Aparecida D’Àvila, creche da Santa Casa, receberam a visita do tão esperado Papai Noel, que presenteou os alunos com brinquedos em comemoração ao Natal. A festa aconteceu em dois dias, na segunda-feira (18) e terça-feira (19), para que todos as crianças pudessem ser presenteadas pelo “bom velhinho”. A confraternização encerra as atividades do ano no local.

A festa iniciou com brincadeiras educativas comandadas pela Equipe da Esperança. Em seguida, as crianças ganharam um lanche especial com bolo, cachorro quente, pipoca doce e salgada e refrigerantes. Por último o Papai Noel entregou os presentes para todos os alunos.

Para a arrecadação dos presentes a Comissão de Humanização do hospital ficou responsável por buscar os funcionários que pudessem apadrinhar uma das crianças e presenteá-la.

A creche da Santa Casa recebe diariamente mais de 150 crianças das 6h às 19h, inclusive finais de semana e feriados, pois a creche atende conforme o horário de trabalho dos pais ou responsáveis. As atividades letivas encerram no próximo dia 22 de dezembro, mas a creche funcionará normalmente com atividades recreativas.

As aulas retornam no dia 6 de fevereiro de 2018, sendo que as matrículas para os novos alunos que aguardam em lista de espera acontece entre os dias 10 a 17 janeiro de 2018.