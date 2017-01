Uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná de Pesquisas mostrou que 83% dos brasileiros acreditam que a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal e relator do Lava Jato Teori Zavascki não foi acidente. Apenas 15% dos entrevistados acreditam em fatalidade, enquanto 1,3% não quis responder.

A pesquisa foi realizada a partir de questionários online entre os dias logo após a morte do relator e a tese de um possível assassinato contra o jurista.

Na internet, as teorias da conspiração crescem na velocidade dos boatos, e a Polícia Federal vai investigar o acidente aéreo. Além dele, morreram outras quatro pessoas no acidente aéreo em Paraty (RJ).