Para a elaboração do Plano Municipal de Turismo a população pode dar dicas

O processo de elaboração do Plano Municipal de Turismo que começou no em janeiro, agora conta com um site para que a população possa colaborar com o projeto.

O Plano Municipal de Turismo é um documento que vai orientar as políticas públicas para o segmento e a aplicação de recursos para o município nos próximos anos.

Por meio do endereço eletrônico http://www.capital.ms.gov.br/sectur/canais/plano-municipal-de-turismo/, o cidadão poderá oferecer sugestões sobre as seguintes diretrizes: Gestão do Turismo Infraestrutura Básica e Turística, Gestão de Eventos Geradores de Fluxo Turístico, Qualificação dos Produtos e Serviços Turísticos, Promoção e Comercialização do Destino, Gestão da Informação – Observatório do Turismo, Produção Associada ao Turismo, e, por fim, Campo Grande como Destino Indutor Regional e Estadual.

A superintendente de Turismo da Sectur, Juliane Salvadori, explica que a pasta segue um cronograma de ações, que teve início com avaliações e pesquisas internas, integrando sua finalidade com o plano de governo apresentado pela atual gestão municipal.

“Partimos dessa base para começar a pensar no documento. Já contamos com a consultoria do Sebrae para nos auxiliar na condução deste processo e também envolvemos o Conselho Municipal de Turismo, que é a principal entidade que envolve todo o trade de turismo”, relata Juliane.

Ao afirmar o potencial turístico da capital sul-mato-grossense, a superintendente disse que já é possível apontar alguns fatores determinantes para o turismo de Campo Grande.

“Após o levantamento desses dados nós dividimos os segmentos que envolvem o turismo local. A partir do material coletado, a gente entende que a vocação de Campo Grande é o turismo de evento, que é o que vai trazer fluxo e fazer movimentar a economia. Mas, não podemos desprezar outros segmentos importantes que também fomentam o nosso turismo, como por exemplo, o turismo rural, cultural, gastronômico, e o turismo de aventura, que envolve as cachoeiras, trilhas e etc”, pontua a representante da Sectur.