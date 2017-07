Para ACP, reajuste de 7,64% recupera prejuízos

Professores da Reme (Rede Municipal de Ensino) terão aumento salarial de 7,64% conforme a lei 5.818 de 14 de julho de 2017. O reajuste foi assinado pelo prefeito, Marquinhos Trad, na manhã dessa sexta-feira (14) no Paço Municipal.

Para o presidente da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) Lucílio Nobre, a prefeitura recuperou todas as percas dos últimos quatro anos. “Estamos inaugurando outro momento. O Prefeito teve a sensibilidade de estancar as perdas sucessivas de gestões anteriores”, afirmou Nobre.

Conforme o prefeito esse momento mostra a preocupação da prefeitura com a educação da cidade. “Nós fizemos questão de marcar este ano com um gesto que simboliza que a ACP e a prefeitura de Campo Grande estão pensando na recuperação do nosso IDEB”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Escalonado

Com a publicação da Lei 5.818 de 14 de julho de 2017, os vencimentos dos ocupantes de cargos efetivos e profissionais da Educação do quadro do pessoal do Poder Executivo, os proventos, aposentadoria e as pensões ficam reajustadas em 0,25% de maio até novembro, de forma escalonada. Em dezembro, o reajuste será de 5,77%, o que vai totalizar 7,64%.