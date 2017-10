Pietro foi diagnosticado com leucemia e agora precisa de um doador de medula

Para ajudar Pietro Alves Hoepers, que foi diagnosticado com leucemia mielóide aguda M7, moradores de Ivinhema – a 297 km de Campo Grande, se mobilizam para ajudar a criança.

De acordo com o Nova News, para ser curado Pietro precisa de um doador de medula óssea que seja compatível. Moradores da cidade estão divulgando em suas redes sociais uma campanha que vai acontecer no dia 21 deste mês em Nova Andradina. As rádios da de Ivinhema e outros meios de comunicação também ajudam na divulgação da ação.

Na campanha, a equipe do Hemocentro de Nova Andradina estará na sede do Rotary de Ivinhema fazendo o cadastro de pessoas que possam ser doadores medula.

Quem quiser doar precisa ter de 18 a 55 anos, e qualquer pessoa pode doar. O banco de medula é universal e fica disponível para qualquer pessoa.

Para fazer o cadastro e ser um possível dador de medula óssea, a pessoa precisa levar CPF, RG e o Cartão do SUS.