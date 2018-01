Com câncer na próstata e problemas financeiros, seu Valdeci Soares Silva, de 61 anos, passa por momentos de dificuldades, para isso ele conta com os amigos que estão organizando um almoço dançante. A ação acontecerá no próximo domingo (7) à partir das 10h na rua Engenheiro Paulo Frontim, 1220, no bairro Los Angeles – região sul da Capital. O ingresso custa R$ 10 e o participante leva de brinde uma cartela de bingo onde concorrerá a uma cesta básica.

Organizado pela ex-mulher de seu Valdeci, Badia de Fátima Silva, o almoço serve para arrecadar fundos. “Temos ainda 100 ingresso, mas 50 já foram vendidos. Esperamos que até sábado a gente consiga vender todos”, disse.

Segundo dona Badia, além do almoço, as pessoas poderão comprar cartela de um bingo que também será realizado no dia. Para tentar ganhar um relógio e um liquidificador o interessado precisa comprar uma cartela que custará R$ 5. Mas para quem compra o ingresso do almoço já ganha a cartela da cesta básica.

“Há três anos descobri que estou com câncer na próstata, para que eu possa fazer o tratamento preciso de dinheiro. Então esse almoço vai me ajudar muito, além de que eu preciso pagar as contas de água e luz, que estão atrasadas”, relatou Valdeci.

Soares disse que recebia um benefício do governo, porém, após uma perícia no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), essa ajuda foi retirada o que atrapalhou sua vida.

Filhos

Além do problema de saúde e financeiro, Silva passa pelo drama de ter perdido o seu filho, Wesner Moreira da Silva, 17 anos, vítima de uma agressão com uma mangueira de compressor de ar, no ano inicio do ano passado.

E sua filha, Adriele de Fátima Soares Silva, 27 anos, foi vítima de agressão doméstica e teve o corpo queimado pelo marido, Gilson Ferreira da Silva, de 33 anos, no início do mês passado. Ela segue internada na Santa Casa.

Badia pede também doações de brindes para realizar mais bingos no dia do evento, além de carne para ajudar no almoço. Para quem quiser contribuir com Valdeci pode ligar em seu número: (67) 99236 5548 ou no 99218 7417 (Badia).