Para assaltar Prosegur, PCC investiu milhões em veículos e equipamentos, diz polícia

De acordo com informações policiais os bandidos que assaltaram a sede da empresa de transportes de valores Prosegur, em Ciudad del Este, no Paraguai usaram pelo menos sete veículos blindados e investiram milhões na ação.

Informações preliminares apontam que foram investidos pelos menos U$S 2 milhões em armamentos, equipamentos e carros. Seis veículos já foram recuperados pela polícia e de acordo com apurado os utilitários blindados foram comprados pela internet. A polícia ainda busca uma van e um caminhão usado no roubo.

Assalto Milionário

Um grupo formado por cerca de 50 pessoas assaltou na madrugada desta segunda-feira (24) a sede da empresa de transportes de valores Prosegur, no município paraguaio de Ciudad del Este, na tríplice fronteira com o Brasil (Foz do Iguaçu) e a Argentina (Puerto Iguazú). A princípio a informação era de que teriam sido levados cerca de US$ 40 milhões (o equivalente a R$ 125 milhões), mas valor alterado para US$ 8 milhões, segundo a empresa.

O dinheiro estava depositado em um cofre que foi aberto com uso de explosivos e fuzis antiaéreos. A informação é da Agência Télam.

O jornal paraguaio La Nación informou que o assalto foi liderado por membros da facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), que também atacaram a sede da polícia e do governo.

O roubo se estendeu por mais de três horas e ficou registrado em dezenas de gravações amadoras, em que é possível ver o incêndio de veículos e ouvir o som de tiros e o estrondo das explosões.