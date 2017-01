Para burlar fiscalização, empresa de cosméticos finge pane em caminhonete

Você conhece os produtos “Hinode”? Essa frase muita gente já ouviu. Muitos consumidores podem até não conhecer, mas o fisco estadual, já está com a empresa como “velha conhecida”. E nem é pela qualidade dos produtos, mas sim pela reincidência em tentar burlar o fisco estadual, em um flagrante chamado até pelos fiscais de “inusitado”, apreendeu na BR-262, a 20 quilômetros de Campo Grande, uma carga de cosméticos avaliada em R$ 216 mil totalmente irregular.

Segundo as informações do governo, a carga foi descoberta porque os fiscais abordaram um veículo guincho que carregava uma caminhonete F-350 em cima. Quando foi questionado, o motorista afirmou que o caminhão tinha quebrado, que faria o transporte do mesmo até a oficina. Ainda assim, um dos fiscais subiu para ver e se deparou com inúmeras caixas de produtos na carroceria da caminhonete que supostamente estaria quebrada.

O problema, além de não ter autorização para circular em Mato Grosso do Sul, já que não pagou impostos, é que a empresa é reincidente. “Essa empresa é reincidente e tem nos dado bastante trabalho. O valor da carga foi avaliado em R$ 216 mil. Entre impostos e multa terá que pagar mais R$ 69,4 mil. Assim que os valores devidos forem quitados a carga será liberada”, informou o coordenador da Cofimt Marcelo Monteiro.

O nome da empresa não foi divulgado pelo Governo, porém, pelas fotos é possível ver a marca.