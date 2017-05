Para Ciro Gomes, democracia morreu com golpe contra Governo Dilma

“A democracia brasileira começou após a ditadura e morreu com o golpe contra o governo de Dilma. Dou 27 anos”, afirmou o ex-governador do Ceará Ciro Gomes durante evento do PDT, em Campo Grande, nesta quarta-feira (18).

Ciro destacou que apesar do governo “atrapalhado” da ex-presidenta Dilma Rousseff, o remédio para uma gestão ruim não é um golpe. “O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um ato político, sem base jurídica”, destacou.

O ex-governador do Ceará ainda disse que o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha aceitou receber o pedido como retaliação por não ter sido acobertado. “O Senado votou pelo impeachment, que foi uma aberração, porque pedalada fiscal não é crime de responsabilidade nem aqui nem em lugar nenhum do mundo”, explicou.