Para combater o Aedes, fumacê percorre 12 bairros nesta terça-feira

Os trabalhos de combate ao mosquito Aedes aegypti –transmissor da dengue, zika e chikungunya – não param. Nesta terça-feira (07), das 16 às 22 horas, a borrifação a Ultra Baixo Volume – UBV (Fumacê) – popularmente conhecido como fumacê – acontece em doze bairros da Capital.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), orienta à população a abrir portas e janelas quando o veículo passar pela rua, assim as gotículas do inseticida chegarão até o interior da residência, onde normalmente o Aedes aegypti se abriga; cobrir com plástico ou tecido gaiolas de pássaros; lavar com água e sabão os bebedouros de animais após a aplicação do inseticida; e, manter-se longe do veículo enquanto estiver realizando os trabalhos.

A aplicação do inseticida visa atingir, principalmente, as fêmeas do mosquito causador das doenças, mas é possível que outras espécies de insetos sejam atingidas e por isso a utilização deste método de aplicação deve ocorrer de forma criteriosa.

A borrifação pode ser suspensa sem aviso prévio se houver chuva ou vento forte dentro do horário estipulado para o bloqueio (entre às 16h30 e 22h30), pois estes imprevistos dificultam a ação e eficácia do inseticida.

Confira o itinerário de aplicação desta terça-feira:

Bairros Início

Aero Rancho Avenida Graciliano com Rua Filipinas

Batistão Rua Rio Grande com a Rua Porto dos Gaúchos

Caiçara Rua Mogi das Cruzes com a Rua Albert Sabin

Caiobá Rua Afluente com Rua Graveteiro

Coophavilla Rua da Ilha com Rua da Baleia

Leblon Rua Sotero Cardoso com Rua Creta

Nova Campo Grande Rua Vinte e Um com Rua Trinta e Nove

Piratininga Rua Anhanguera com a Rua dos Jasmins

Popular Rua Petrolândia com Avenida Julio de Castilho

São Conrado Rua Democrata com Rua Lojinha

Tarumã Rua dos Pampas com Rua Nova Europa

Tijuca Rua Souto Maior com Rua Bartolomeu Mitre